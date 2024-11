JEC Futsal enfrenta o Blumenau e empate garante classificação às semifinais do Estadual JEC Futsal enfrenta o Blumenau e empate garante classificação às semifinais do Estadual ND Mais|Do R7 06/11/2024 - 18h11 (Atualizado em 06/11/2024 - 18h11 ) twitter

JEC Futsal

A primeira das duas decisões da semana para o JEC Futsal já será nesta quarta-feira (6), no Centreventos Cau Hansen. O Tricolor enfrenta o Blumenau às 20h no jogo de volta das quartas de final. Com a vitória fora de casa, um empate já garante o time na semifinal do Campeonato Catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

