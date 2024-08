JEC Futsal Rumo ao Tetracampeonato: Desafio em Sorriso Depois de conquistar oito vitórias consecutivas e subir na tabela de classificação da Liga Nacional, o JEC Futsal já está em Sorriso... ND Mais|Do R7 10/08/2024 - 11h56 (Atualizado em 10/08/2024 - 11h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Depois de conquistar oito vitórias consecutivas e subir na tabela de classificação da Liga Nacional, o JEC Futsal já está em Sorriso, no Mato Grosso, com foco total na competição mais tradicional do futsal brasileiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• No Mato Grosso, JEC Futsal busca o tetracampeonato da Taça Brasil

• Morte de atleta em SC ocorreu por desidratação após uso de diuréticos; médica explica o perigo

• Fim de semana gelado! Frio intenso traz formação de geadas em SC