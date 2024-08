JEC Futsal: Xuxa Brilha e Alcança 99 Gols em Grande Vitória A oitava vitória consecutiva do JEC Futsal na Liga Nacional teve sabores especiais no Centreventos Cau Hansen. De virada, o Tricolor... ND Mais|Do R7 09/08/2024 - 17h57 (Atualizado em 09/08/2024 - 17h57 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A oitava vitória consecutiva do JEC Futsal na Liga Nacional teve sabores especiais no Centreventos Cau Hansen. De virada, o Tricolor venceu o Corinthians por 3 a 2 e o resultado colocou o time momentaneamente na vice-liderança em noite de retorno para “casa”, de reapresentação do ídolo Dieguinho e de uma marca importante para o capitão Xuxa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Capitão do JEC Futsal chega a 99 gols com a camisa tricolor em vitória sobre o Corinthians

• Car Mania reúne apaixonados por automóveis em Balneário Camboriú

• Filha tenta matar o pai com golpes de facão em Santa Catarina