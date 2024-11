JEC renova contrato com Carlos Alexandre para 2025 Zagueiro de 30 anos ampliou vínculo e, com isso, disputa ao menos mais duas competições com a camisa do JEC ND Mais|Do R7 16/10/2024 - 14h09 (Atualizado em 16/10/2024 - 14h09 ) twitter

A temporada do JEC está prestes a terminar. Eliminado com uma rodada de antecedência na Copa Santa Catarina, o Tricolor apenas cumpre tabela no sábado (19), quando enfrenta o Hercílio Luz na Arena Joinville. No entanto, o time começa a pensar em 2025.

