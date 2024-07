JEC se Prepara para Grande Estreia na Copa Santa Catarina Faltando menos de dois meses para o pontapé inicial da Copa Santa Catarina, a FCF (Federação Catarinense de Futebol) divulgou a tabela... ND Mais|Do R7 26/07/2024 - 15h24 (Atualizado em 26/07/2024 - 15h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Faltando menos de dois meses para o pontapé inicial da Copa Santa Catarina, a FCF (Federação Catarinense de Futebol) divulgou a tabela completa da competição que começa no dia 8 de setembro. Em busca do título que não vem desde 2020 e da vaga na Copa do Brasil, o JEC estreia em casa contra um adversário conhecido.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• JEC estreia em casa na Copa Santa Catarina; veja tabela completa

• Após aprovação de mudança, JEC define calendário eleitoral para 2024

• Cruzamento no Centro de Itajaí terá trânsito interditado; veja os desvios