João Burse: O Estrategista do Figueirense em Busca do Acesso O Figueirense chegou na reta final da Série B necessitando de um aproveitamento alto de pontos para buscar a classificação para a... ND Mais|Do R7 02/08/2024 - 00h33 (Atualizado em 02/08/2024 - 00h33 ) ‌



O Figueirense chegou na reta final da Série B necessitando de um aproveitamento alto de pontos para buscar a classificação para a segunda fase da Série C. Na primeira decisão, que aconteceu no Scarpelli, no último fim de semana, contra o Remo, o Alvinegro teve êxito, mas ainda restam quatro batalhas.

