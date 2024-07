Jogador do Milan curte férias no Brasil com a camisa do Flamengo Jogador do Milan, Rafael Leão está curtindo férias no Brasil após defender Portugal na Eurocopa. O atacante postou fotos e vídeos... ND Mais|Do R7 19/07/2024 - 13h33 (Atualizado em 19/07/2024 - 13h33 ) ‌



Jogador do Milan, Rafael Leão está curtindo férias no Brasil após defender Portugal na Eurocopa. O atacante postou fotos e vídeos no Instagram com a camisa do Flamengo e cantando a música "Tropa do Mais Novo", do rapper Chefin.

