Jogador do Vasco vive momento de terror em assalto no Rio Volante Souza, do Vasco, teve uma BMW levada e até o chinelo em ação de bandidos em Olaria, na zona norte do Rio de Janeiro ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 19h59 (Atualizado em 09/09/2024 - 19h59 )



O volante Souza, do Vasco, foi assaltado por bandidos armados com fuzil em Olaria, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele estava no carro com o filho no momento do crime.

