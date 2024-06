Jogo solidário da Copa ND de Futsal emociona com solidariedade e união O show dentro das quatro linhas foi além dos belos passes e gols, a solidariedade e a união foram o verdadeiro espetáculo do jogo...

O show dentro das quatro linhas foi além dos belos passes e gols, a solidariedade e a união foram o verdadeiro espetáculo do jogo solidário da 15ª edição da Copa ND de Futsal. A partida reuniu patrocinadores, parceiros e funcionários do Grupo ND na noite da última segunda-feira (24), no ginásio do Sest Senat, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.

