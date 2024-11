Joinvilense de coração: comandante entra na reserva após décadas dedicadas à PM de SC Joinvilense de coração: comandante entra na reserva após décadas dedicadas à PM de SC ND Mais|Do R7 03/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 03/11/2024 - 09h29 ) twitter

Comandante entra na reserva

Natural de São Miguel do Oeste, o coronel Márcio Leandro Reisdorfer considera-se joinvilense de coração. Foi na maior cidade de Santa Catarina que deu os primeiros passos na carreira na Polícia Militar. E é no Norte catarinense que o coronel deixará seu posto como comandante do 5º CRPM (Comando Regional de Polícia Militar) para entrar na reserva remunerada.

