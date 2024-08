Joinville: A Surpreendente Alta no Preço do Metro Quadrado Quando o assunto é preço do metro quadrado em Santa Catarina, cidades como Balneário Camboriú e Florianópolis, famosas pelas praias... ND Mais|Do R7 22/08/2024 - 20h22 (Atualizado em 22/08/2024 - 20h22 ) ‌



Quando o assunto é preço do metro quadrado em Santa Catarina, cidades como Balneário Camboriú e Florianópolis, famosas pelas praias, despontam com os maiores valores. Mas no mês de julho, quem surpreendeu foi Joinville, no Norte Catarinense, com a maior alta do preço do metro quadrado não só no Estado, mas em todo o Brasil.

