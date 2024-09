Joinville abre mais de 600 vagas em Centros de Educação Infantil São 336 vagas para unidades conveniadas e outras 276 para CEIs da rede municipal ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 21h01 (Atualizado em 04/09/2024 - 21h01 ) ‌



A Secretaria de Educação de Joinville, no Norte de Santa Catarina, divulgou novas vagas para Centros de Educação Infantil. São 336 vagas para unidades conveniadas e outras 276 para CEIs da rede municipal. As oportunidades são para crianças do berçário (de 4 meses a 1 ano e 11 meses) e maternal (de até 3 anos e 11 meses).

