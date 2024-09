Joinville busca alternativas após acidente com ácido Empresa contratada deve apresentar, pelo menos, três alternativas para complementar o abastecimento ND Mais|Do R7 06/09/2024 - 22h10 (Atualizado em 06/09/2024 - 22h10 ) ‌



Em janeiro deste ano, o abastecimento de água em Joinville, no Norte de Santa Catarina, foi interrompido depois que um caminhão com ácido sulfônico tombou, derramando o produto químico no rio Cubatão. O acidente acendeu o alerta para a necessidade de alternativas que evitem o comprometimento do abastecimento em situações como essa.

