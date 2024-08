Joinville celebra a imigração alemã com Cantata do Café Apresentação faz parte das comemorações pelos 200 anos da imigração alemã no Brasil ND Mais|Do R7 29/08/2024 - 21h21 (Atualizado em 29/08/2024 - 21h21 ) ‌



As comemorações pelos 200 anos da imigração alemã no Brasil continuam e, em Joinville, uma atração especial promete animar a manhã do próximo domingo (1º). É que o tradicional Domingos Musicais recebe apresentação especial da Cantata do Café, composta pelo alemão Johann Sebastian Bach.

