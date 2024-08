Joinville Lança Vaquinha para Apoiar o Basquete Feminino O time de Basquete Feminino de Joinville treina intensamente para os campeonatos de todas as categorias, mas o que a AJBF (Associação... ND Mais|Do R7 21/08/2024 - 15h11 (Atualizado em 21/08/2024 - 15h11 ) ‌



O time de Basquete Feminino de Joinville treina intensamente para os campeonatos de todas as categorias, mas o que a AJBF (Associação Joinvilense de Basquetebol Feminino) precisa é do apoio da comunidade. A equipe está realizando uma vaquinha virtual para arrecadar fundos para o Quadrangular Final do Estadual.

