Joinville pode ganhar dois novos bairros; entenda a proposta Joinville pode ganhar dois novos bairros; entenda a proposta ND Mais|Do R7 29/11/2024 - 20h08 (Atualizado em 29/11/2024 - 20h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Joinville

A cidade de Joinville, no Norte de Santa Catarina, pode ganhar dois novos bairros, com o envio de um projeto de lei à Câmara de Vereadores que altera a lei que denomina as localidades do município. A proposta foi encaminhada nesta quinta-feira (28).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa importante mudança na cidade!

Leia Mais em ND Mais:

Já é natal em Balneário Camboriú: confira programação de abertura da festa e teste de fogos

Jovens que morreram em acidente em SC eram irmãos

Pai que estuprou e forçou filha a se passar por esposa em outro país é condenado em SC