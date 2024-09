Joinville se prepara para a 4ª Stammtisch do Bem O evento reúne mais de 40 entidades que oferecem produtos e serviços para arrecadar recursos ND Mais|Do R7 07/09/2024 - 15h51 (Atualizado em 07/09/2024 - 15h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A 4ª Stammtisch do Bem acontece neste sábado (7) em Joinville, no Norte de Santa Catarina, reunindo lazer e solidariedade com a participação de mais de 40 instituições da cidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Stammtisch do Bem acontece neste sábado com diversas atrações em Joinville

• Desfile de 7 de setembro reúne milhares de pessoas em Joinville; veja fotos

• Réveillon 2025 já é especulado em Florianópolis, mas o de 2024 ainda segue em ‘análise’