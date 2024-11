Joinville se prepara para a maior seleção de dança do Brasil Escola do Teatro Bolshoi no Brasil realiza seleção de dança para turmas de 2025 ND Mais|Do R7 16/10/2024 - 08h50 (Atualizado em 16/10/2024 - 08h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bailarinos de vários estados chegam a Joinville, no Norte catarinense, nesta semana para a maior seleção de dança do país. A seletiva oferece 40 vagas e ocorrerá entre os dias 18 e 19 de outubro na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Maior seleção de dança do Brasil ocorre nesta semana em Joinville

• Documento, renda e mais: como disputar apartamento do Minha Casa, Minha Vida em Florianópolis

• Figueirense fica apenas no empate diante do Marcílio Dias e vê situação se complicar na Copa SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.