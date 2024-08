Joinville se Prepara para um Espetáculo Inesquecível O espetáculo gratuito “Harmonia do Coração: o Sonho de um Músico” será realizado nesta sexta-feira (23), às 20h, no Teatro da Liga... ND Mais|Do R7 20/08/2024 - 15h41 (Atualizado em 20/08/2024 - 15h41 ) ‌



O espetáculo gratuito “Harmonia do Coração: o Sonho de um Músico” será realizado nesta sexta-feira (23), às 20h, no Teatro da Liga. A apresentação é uma produção do Centro Educacional Dom Bosco, obra salesiana presente em Joinville desde 1961, atendendo adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.

