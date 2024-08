Joinville: Um Boom de Novos Negócios em 2024 Dados do Sebrae/SC revelam que a cidade de Joinville registrou um aumento de 27% na criação de novos negócios no primeiro semestre... ND Mais|Do R7 08/08/2024 - 19h46 (Atualizado em 08/08/2024 - 19h46 ) ‌



Dados do Sebrae/SC revelam que a cidade de Joinville registrou um aumento de 27% na criação de novos negócios no primeiro semestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023.

