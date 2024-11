Joinville Vôlei domina partida, vence o Guarulhos e assume a sétima colocação da Superliga Joinville Vôlei domina partida, vence o Guarulhos e assume a sétima colocação da Superliga ND Mais|Do R7 28/11/2024 - 05h08 (Atualizado em 28/11/2024 - 05h08 ) twitter

Joinville Vôlei x Guarulhos

Deixando a má fase para trás, o Joinville Vôlei venceu mais uma na noite desta segunda-feira (27). Depois de superar o atual campeão Bauru fora de casa, o time joinvilense derrotou o Guarulhos por 3 sets a 0 no Centreventos Cau Hansen e assumiu a sétima colocação da Superliga.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a vitória do Joinville Vôlei!

