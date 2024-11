Jojo Todynho é o novo ‘rosto’ da Havan com parceria ‘irreverente’ Jojo Todynho é o novo ‘rosto’ da Havan com parceria ‘irreverente’ ND Mais|Do R7 22/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 22/11/2024 - 17h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jojo Todynho é o novo rosto da Havan

Jojo Todynho desembarcou no Litoral Norte de Santa Catarina nesta sexta-feira (22) e foi recepcionada pelo dono da rede de lojas Havan, o catarinense Luciano Hang.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa parceria que promete agitar as campanhas de Black Friday e Natal!

Leia Mais em ND Mais:

Pets para adoção em SC ganham ensaio no clima do Natal; veja fotos

UFSC divulga relação candidato/vaga do vestibular unificado 2025

Malabarista é condenado por tentar matar homem com facão em Florianópolis