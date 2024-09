Jorginho Mello busca aprovação de empréstimo bilionário para Santa Catarina Além de empréstimo bilionário, um segundo pedido para emprestar R$ 660 milhões também deve entrar em tramitação na Alesc na semana... ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 20h11 (Atualizado em 04/09/2024 - 20h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Roberto Zacarias/SECOM

O governador Jorginho Mello (PL) enviou para a Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) um projeto de lei para autorizar um empréstimo de US$ 300 milhões (aproximadamente R$ 1,6 bilhão) com o Banco Mundial para o Governo do Estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Governador Jorginho Mello quer empréstimo de R$ 1,6 bilhão do Banco Mundial a SC

• ‘A mãe tá enjaulada’: leia a íntegra da carta de Deolane Bezerra após sua prisão

• Goleiros da seleção brasileira ficam fora do top-10 de melhores do mundo