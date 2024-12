Jorginho Mello tem dois compromissos no Litoral Norte de SC; veja quais são Governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, marca presença em inaugurações nas cidades de Itapema e Porto Belo ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 21h10 (Atualizado em 05/12/2024 - 21h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governador Jorginho Mello marca presença no Litoral Norte catarinense nesta quinta-feira (05) para dois compromissos. Às 14, ele esteve presente na inauguração da avenida Vicente Bernardino de Oliveira que vai fazer a ligação entre os bairros Tabuleiro e Várzea, em Itapema. Conforme o Governo do Estado, a obra compreende cerca de 800 metros de extensão e contou com remoção de solo, drenagem, pavimentação, construção de passeios públicos e sinalização.

Para mais detalhes sobre os compromissos do governador e as obras que estão transformando a região, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Caatinga Capital finaliza aquisição de 100% da Nexti

Ginastas de SC participam de seletiva visando o ciclo olímpico de Los Angeles 2028

Presidente do Criciúma anuncia renúncia do cargo em programa de rádio