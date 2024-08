Jovem Detido em Jaraguá do Sul por Suspeita de Estupro Um jovem de 20 anos foi preso suspeito de estuprar a irmã de 16 anos em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, na noite dessa quarta... ND Mais|Do R7 08/08/2024 - 12h06 (Atualizado em 08/08/2024 - 12h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um jovem de 20 anos foi preso suspeito de estuprar a irmã de 16 anos em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, na noite dessa quarta-feira (7). Inicialmente, a Polícia Militar foi acionada para conter uma confusão no local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Carreta carregada com toras de madeira tomba e bloqueia BR-282 na Grande Florianópolis

• Jovem é preso suspeito de estuprar irmã adolescente em SC

• Pedreiro ensina como fazer bancada de mármore caseira: ‘só com cimento e pigmento’