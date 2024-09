Jovem é alvo de tentativa de homicídio em Passo de Torres Rapaz e a irmã foram até a casa do suspeito para conversar sobre uma situação que teria acontecido em uma festa no dia anterior; ocorrência... ND Mais|Do R7 02/09/2024 - 13h11 (Atualizado em 02/09/2024 - 13h11 ) ‌



Um jovem, de 21 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de domingo (1°), no Centro de Passo de Torres, no Extremo Sul de Santa Catarina. A PM (Polícia Militar) informou que estava em deslocamento, quando encontrou o rapaz com ferimentos de arma de fogo.

