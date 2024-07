ND Mais |Do R7

Jovem é esfaqueado em frente à escola no Oeste de Santa Catarina Na noite desta quinta-feira (04), um jovem, de 18 anos, foi levado por populares até o pronto-socorro do Hospital Regional do Oeste...

Alto contraste

A+

A-

Na noite desta quinta-feira (04), um jovem, de 18 anos, foi levado por populares até o pronto-socorro do Hospital Regional do Oeste depois de ser esfaqueado no peito e no abdômen.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Jovem é esfaqueado em frente à escola no Oeste de Santa Catarina

• Gás que vazou em estação de tratamento de SC é arma de guerra; entenda

• Homem embriagado bate na esposa e mata cachorro do casal em Xanxerê



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.