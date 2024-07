Jovem é investigada por suposto vilipêndio a cadáver em Criciúma

ND Mais |Do R7

Uma jovem de 19 anos é investigada por supostamente furtar ossos humanos de um cemitério e os colocar na casa da mãe do ex-companheiro. O caso incomum foi registrado no último domingo (30), na região da Santa Luzia, em Criciúma, no Sul do Estado.

