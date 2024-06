ND Mais |Do R7

Jovem é presa suspeita de desviar mais de R$ 170 mil do avô por vício em jogo Uma jovem de 22 anos, apontada como suspeita de desviar mais de R$ 170 mil do avô para usar no Fortune Tiger, popularmente conhecido...

Uma jovem de 22 anos, apontada como suspeita de desviar mais de R$ 170 mil do avô para usar no Fortune Tiger, popularmente conhecido como ‘jogo do tigrinho’, foi presa na última quinta-feira (27). O caso aconteceu em Jussara, no Noroeste do Paraná.

