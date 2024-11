Jovem se afoga em açude e é resgatado por bombeiros em SC Jovem se afoga em açude e é resgatado por bombeiros em SC ND Mais|Do R7 09/11/2024 - 22h48 (Atualizado em 09/11/2024 - 22h48 ) twitter

Um jovem de 14 anos precisou ser socorrido após se afogar em um açude na tarde deste sábado (9), por volta das 12h35. O CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) foi acionado para fazer o resgate em Maracajá, no Sul do estado.

