Jovens de Blumenau se destacam no Festival de Dança de Joinville Duas jovens de Blumenau viveram momentos emocionantes ao conquistarem com seu grupo uma das categorias do 41º Festival de Dança de... ND Mais|Do R7 21/07/2024 - 09h23 (Atualizado em 21/07/2024 - 09h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Duas jovens de Blumenau viveram momentos emocionantes ao conquistarem com seu grupo uma das categorias do 41º Festival de Dança de Joinville, considerado o maior evento de dança do mundo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Jovens de Blumenau integram grupo campeão no Festival de Dança de Joinville

• Carro com placas de Chapecó: vítimas do acidente na BR-386 no (RS) são identificadas

• Multinacional de Joinville abre vagas para jovens aprendizes na área mecânica e administrativa