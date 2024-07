Julgamento de acusado de matar farmacêutica em Canoinhas: Justiça começa a analisar o caso O acusado de matar a farmacêutica Daiane Vogt em Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina, começa a ser julgado nesta quinta... ND Mais|Do R7 18/07/2024 - 14h01 (Atualizado em 18/07/2024 - 14h01 ) ‌



O acusado de matar a farmacêutica Daiane Vogt em Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina, começa a ser julgado nesta quinta-feira (18) pelo Tribunal do Júri. O crime aconteceu em setembro de 2023, no distrito do Campo d’Água Verde.

