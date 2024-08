Julgamento do Autor do Ataque à Creche em Blumenau: O que Esperar? Mais de um ano após o ataque a creche de Blumenau, o acusado pela morte de quatro crianças vai enfrentar o Tribunal do Júri neste... ND Mais|Do R7 01/08/2024 - 14h14 (Atualizado em 01/08/2024 - 14h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mais de um ano após o ataque a creche de Blumenau, o acusado pela morte de quatro crianças vai enfrentar o Tribunal do Júri neste mês. O julgamento ocorrerá no salão do Tribunal do Júri da comarca do município, a partir das 8h, no dia 29 de agosto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Carro fica destruído e motorista foge após acidente com caminhão em SC

• Ataque a creche: como vai funcionar o julgamento do acusado em Blumenau

• Motociclista é atropelada e acidente congestiona trânsito no acesso a Florianópolis