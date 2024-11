Julgamento do caso Dieguinho pode mudar o futuro do Sorocaba na Liga Nacional Ala do Sorocaba estava suspenso e entrou em quadra no primeiro jogo das oitavas de final da Liga Nacional contra o São Lourenço ND Mais|Do R7 17/10/2024 - 12h49 (Atualizado em 17/10/2024 - 12h49 ) twitter

A polêmica envolvendo o time do São Lourenço, do Sorocaba e o ala Dieguinho teve mais um capítulo. O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) marcou o julgamento do caso para segunda-feira (21), às 19h.

