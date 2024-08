Julgamento do réu do ataque à creche em Blumenau começa hoje Após mais de um ano e quatro meses do ataque a creche em Blumenau, o acusado de matar quatro crianças e ferir outras cinco vai à júri... ND Mais|Do R7 29/08/2024 - 09h21 (Atualizado em 29/08/2024 - 09h21 ) ‌



Após mais de um ano e quatro meses do ataque a creche em Blumenau, o acusado de matar quatro crianças e ferir outras cinco vai à júri popular. O julgamento terá início a partir das 8h, no fórum da cidade. Não haverá acesso do público externo, apenas familiares das vítimas e do réu, além da imprensa credenciada.

