Juliana Sperber brilha como finalista em prêmio educacional Juliana Gracieti Sperber será a única professora de SC no prêmio, estando entre os nove projetos escolhidos dentre os mais de 2.700... ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 22h48 (Atualizado em 15/10/2024 - 22h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Dia do Professor foi ainda mais especial para Juliana Gracieti Sperber, professora do Centro de Educação Infantil (CEI) Cecília Santiago Dias, em Itajaí. Juliana foi anunciada como uma das nove finalistas do Prêmio Educador Nota 10.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Professora de Itajaí é finalista do Prêmio Educador Nota 10

• ‘Fuminho’, braço direito no PCC, em breve pode estar nas ruas; entenda decisão

• Orquestra Filarmônica Catarinense apresenta espetáculo especial para crianças em Florianópolis



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.