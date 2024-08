Junte-se ao Mutirão e Preserve o Rio Tubarão! Com o lema “Nosso Rio Tubarão Não é Lixeira”, acontece, nesta quarta-feira (14), o mutirão de limpeza das margens do rio Tubarão.... ND Mais|Do R7 14/08/2024 - 09h46 (Atualizado em 14/08/2024 - 09h46 ) ‌



Com o lema “Nosso Rio Tubarão Não é Lixeira”, acontece, nesta quarta-feira (14), o mutirão de limpeza das margens do rio Tubarão. Os participantes devem se reunir na Praça Centenário (Praça do Chafariz), às 8h, e os trabalhos acontecem até o meio-dia.

