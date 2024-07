Justiça de SC suspende fechamento do Hospital de Custódia

ND Mais |Do R7

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) obteve na Justiça uma medida liminar para evitar o fechamento do HCTP (Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico) em Florianópolis. O local deveria encerrar suas atividades até 28 de agosto, em decorrência de uma resolução do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) que determinou o fechamento de todos os hospitais de custódia do país, com base na Lei Antimanicomial.

