Justiça determina fornecimento de energia elétrica para famílias vulneráveis em Garopaba

ND Mais |Do R7

Alto contraste

A+

A-

A Justiça determinou que a Celesc providencie, de forma imediata, o fornecimento temporário de energia elétrica para famílias vulneráveis que vivem em áreas de ocupação irregular no bairro Ambrósio, em Garopaba, no sul de Santa Catarina. Os moradores dessa região estão sem luz há um ano, segundo informou a Defensoria Pública do Estado. Caso a decisão seja descumprida, a companhia de energia poderá pagar multa diária de R$ 1.000.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• MPSC denuncia 27 pessoas por fraudar 45 licitações de alimentos em SC

• Wilson e Fernandes: Figueirense faz promoção para despedida dos ídolos

• Sem energia há um ano, Justiça determina que Celesc forneça eletricidade à ocupação em Garopaba



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.