Justiça é feita: homem condenado por assassinato brutal de ex-namorada grávida Durante o interrogatório, o réu confessou ter atirado contra a ex-namorada grávida, no apartamento onde ela morava; crime teria sido... ND Mais|Do R7 05/09/2024 - 04h31 (Atualizado em 05/09/2024 - 04h31 ) ‌



Lucas de Oliveira, acusado de matar a ex-namorada grávida em Lages, na Serra catarinense, foi condenado a 34 anos de prisão pelo crime de homicídio. Ana Julia Floriano, na época com 19 anos, foi morta a tiros no dia 16 de junho de 2021, dentro de seu apartamento, no Centro da cidade.

