Justiça Eleitoral intervém em debate acirrado de Itajaí
09/09/2024 - 21h20



O debate de Itajaí entre os candidatos a prefeito, realizado pelo Grupo ND na noite de quinta-feira, repercutiu na Justiça Eleitoral – que decidiu ontem aceitar o pedido de Carlos Chiodini (MDB) para que fosse retirada do ar a inserção de propaganda eleitoral em que Robison Coelho (PL) acusa o emedebista de ter votado a favor de projeto que teria contrariado interesses do setor portuário.

