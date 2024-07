Justiça em Ação: Condenações Pesadas por Homicídio em SC Quatro homens foram condenados pelo homicídio de um membro de organização criminosa em São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa... ND Mais|Do R7 24/07/2024 - 14h34 (Atualizado em 24/07/2024 - 14h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Quatro homens foram condenados pelo homicídio de um membro de organização criminosa em São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa Catarina, em julgamento ocorrido nos dias 18 e 19 de julho. Somadas, as penas chegam a mais de 75 anos de prisão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Desaparecido: família pede ajuda para localizar paulista em Florianópolis

• Quatro homens são condenados por homicídio em SC; penas somadas chegam a 75 anos

• Universidade Federal da Fronteira Sul debate construção de novo campus