Justiça em Ação: Médico Acusado de Cobrança Ilegal do SUS Enfrenta Consequências Após Duas Décadas

Quase 20 anos depois, a Secretaria de Saúde abriu processo disciplinar contra um médico acusado por cobrar por cirurgias realizadas pelo SUS. O cirurgião, atualmente lotado no Hospital Regional de São José e integrante do corpo clínico do Cepon (Centro de Pesquisas Oncológicas), foi denunciado por concussão em setembro de 2004, pelo Ministério Público de Santa Catarina, após uma série de relatos.

