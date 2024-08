Justiça em Blumenau: homem condenado por ataque a creche Julgamento do autor do ataque a creche em Blumenau durou cerca de 11 horas; crime foi registrado em 5 de abril de 2023 ND Mais|Do R7 29/08/2024 - 23h41 (Atualizado em 29/08/2024 - 23h41 ) ‌



Aconteceu nesta quinta-feira (29) o julgamento do autor do ataque a creche em Blumenau. O Tribunal do Júri, realizado no fórum da cidade, teve início às 8h e encerrou por volta das 19h. Após mais de um ano e quatro meses do caso que chocou o município, o homem que matou quatro crianças e deixou outras cinco feridas foi condenado.

