Justiça em Florianópolis: Condenação de 18 Anos por Homicídio Familiar Após cinco anos do crime, um homem foi condenado a 18 anos e oito meses de prisão pela morte do ex-cunhado, em Florianópolis. O homicídio... ND Mais|Do R7 29/07/2024 - 23h33 (Atualizado em 29/07/2024 - 23h33 )



Após cinco anos do crime, um homem foi condenado a 18 anos e oito meses de prisão pela morte do ex-cunhado, em Florianópolis. O homicídio ocorreu no bairro José Mendes, em julho de 2019, após uma suposta desavença entre os envolvidos, por conta da separação litigiosa entre a vítima e a irmã do acusado.

