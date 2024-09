Justiça em Garuva: condenação por assassinato de floricultora Além das penas de reclusão, a sentença determinou que ambos os condenados paguem uma indenização aos familiares de Miriam Hatsue Abe... ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 17h12 (Atualizado em 04/09/2024 - 17h12 ) ‌



Ao contrário do previsto, o júri dos acusados pelo assassinato da comerciante Miriam Hatsue Abe, proprietária de uma floricultura em Garuva, no Norte de Santa Catarina, foi concluído na madrugada desta quarta-feira (4), com a condenação de ambos os réus, segundo o TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

