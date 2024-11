Kaká Werá vence o Jabuti em ano que celebra suas três décadas de literatura indígena Kaká Werá vence o Jabuti em ano que celebra suas três décadas de literatura indígena ND Mais|Do R7 21/11/2024 - 00h48 (Atualizado em 21/11/2024 - 00h48 ) twitter

Kaká Werá

E quem disse que não viria um Jabuti para Floripa? Escritor, ambientalista e ativista das causas indígenas Kaká Werá, que reside em Florianópolis, é o organizador do livro “Apytama – Floresta de Histórias” que foi o vencedor na categoria “Melhor Livro Juvenil” do Prêmio Jabuti, anunciado na terça-feira, pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), em São Paulo.

