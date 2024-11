Karateca de 23 anos morre afogado em rio no interior de SC Karateca de 23 anos morre afogado em rio no interior de SC ND Mais|Do R7 18/11/2024 - 16h49 (Atualizado em 18/11/2024 - 16h49 ) twitter

Karateca morre afogado em Brunópolis

Um jovem de 23 anos identificado como Wagner Melo da Silva morreu após se afogar em um rio em Brunópolis, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O afogamento foi registrado na tarde do domingo (17). Ele era karateca no município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

