Lagoa de Estabilização com 6 milhões de litros é instalada pela Casan no Extremo Sul de SC Lagoa de Estabilização com 6 milhões de litros é instalada pela Casan no Extremo Sul de SC ND Mais|Do R7 17/11/2024 - 10h10 (Atualizado em 17/11/2024 - 10h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lagoa de Estabilização

Uma Lagoa de Estabilização para garantir a qualidade da água tratada e enviada para o consumo. A Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) vai implementar a partir de dezembro em Passo de Torres, no Extremo Sul de Santa Catarina, uma bacia com reserva de seis milhões de litros de água. O investimento no projeto é de R$ 200 mil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este importante investimento em infraestrutura.

Leia Mais em ND Mais:

Portonave recebe prêmio internacional em cibersegurança portuária

Cabines de rádios de estádio de SC recebem nome de narrador esportivo que morreu em agosto

Carro e vale-compras: campanha de Natal da CDL Blumenau tem mais de R$ 280 mil em prêmios