Lançamento do Loteamento Thomaselli, em Araquari, atrai multidão e registra alta nas vendas Evento realizado pela Irineu Imóveis uniu diversão, nostalgia e alto volume de vendas, destacando o sucesso do empreendimento ND Mais|Do R7 04/12/2024 - 18h49 (Atualizado em 04/12/2024 - 18h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nos dias 23 e 24 de novembro, o lançamento do Loteamento Thomaselli, organizado pela Irineu Imóveis, atraiu um grande público, que marcou presença para conhecer o novo empreendimento. Com uma programação variada, o clima foi de celebração, oferecendo momentos de diversão e interação para todos os públicos. Além das condições especiais, a ação se consolidou não apenas como um sucesso de vendas, mas também como uma experiência memorável para os participantes.

Não perca a chance de saber mais sobre este evento incrível e as oportunidades que ele trouxe! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Incêndio em apartamento interdita parte de estrutura e deixa móveis destruídos em Chapecó

Em família: operação da Polícia Civil prende parentes por tráfico de drogas em Camboriú

Na Colômbia, atletas joinvilenses competem no Sul-Americano Escolar